Quali e dove sono le migliori gelaterie artigianali di Milano (ascolta)

Il gelato oggi è tra i cibi di punta del made in Italy, forse ancora più famoso della pizza. Come per altri prodotti ci sono diverse tradizioni. Quella più nota lo colloca al sud Italia, in Sicilia, ma lo rivendica anche una valle di montagna in Veneto. Quel che è certo è che Milano è da sempre riconosciuta come una delle capitali del gelato. Per capire dove e quali sono le migliori gelaterie artigianali della città Irene Fassini e Marialaura Iazzetti hanno intervistato il direttore editoriale di Cibo Today, Massimiliano Tonelli, che ci ha accompagnato in un tuor virtuale dei migliori gelatai milanesi.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini