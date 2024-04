Le case di comunità non hanno più medici (ascolta il podcast)

In questo quindicesimo episodio di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, Irene Fassini e Marialaura Iazzetti hanno provato a cercare un medico di base a Milano, La loro ricerca è partita da via Stromboli, in zona Solari. Fino a 2 anni fa qui c’era uno dei tanti ambulatori territoriali dove si potevano fare visite specialistiche ed esami. Oggi è una casa di comunità, ossia una di quelle strutture finanziate con il Pnrr e volute dal governo e dalla regione per garantire l’assistenza sanitaria primaria sul territorio, che con la pandemia aveva mostrato tutti i suoi limiti. La scarsità di medici di base ha impedito però lo sviluppo del progetto, e oggi queste strutture sono diventate nient'altro che delle sale d'attesa virtuali, nelle quali un paziente, per trovare un dottore o per prenotare una visita specialistica, deve attendere anche un anno.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini