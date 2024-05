Gli influencer delle aste immobiliari: chi sono e cosa fanno (ascolta il podcast)

A Milano ormai si cercano appartamenti ovunque, anche all’asta. Nella città dove acquistare casa è sempre più difficile, quello delle aste è un mercato in espansione, e così Katya e Milad, i protagonisti di questo episodio di "Milano racconta", ci raccontano di come hanno iniziato a raccontare questo mondo sui social. Spiegano come comprare appartamenti che una volta ristrutturati possono essere rivenduti a un prezzo più alto, affacciandosi a un mondo che per molte persone è diventato un vero e proprio lavoro.

---

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini