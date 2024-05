Germano Lanzoni, il signor "Imbruttito" (ascolta)

Germano Lanzoni, attore e formatore, volto del Milanese Imbruttito, si confessa ai microfoni di Milano Today in questa puntata speciale del podcast "Milano racconta". Intervistato da Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli, l'attore e comico racconta del suo nuovo film in arrivo e di come ha mosso i primi passi nel mondo della comicità, fino a creare il celebre personaggio social.

