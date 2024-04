Viaggio nei mercati agricoli di Milano: ecco dove e quando trovarli (ascolta il podcast)

In questa quattordicesima puntata di Milano racconta, il podcast di Milano Today, Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli ci raccontano l'ultima tendenza in fatto di wellness, ovvero la riscoperta dei mercati agricoli. Ogni giorno, e in diversi quartieri della città, centinaia di milanesi riforniscono le proprie dispense con i prodotti a Km zero del territorio, mentre i commercianti iniziano a strizzare d'occhio alle nuove tecnologie e alla vendita al dettaglio sul web. E così, quello che una volta era chiamato "contadino", oggi è diventato un "agricoltore 2.0".

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini

