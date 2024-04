Milano me ne vado, e non ti rimpiango per niente | Milano racconta, il podcast | S1.Ep2

Chi l'avrebbe mai detto che i milanesi, ad un certo punto, se ne sarebbero andati da Milano? Eppure è così, sempre più spesso.

Per scoprire il perchè di una scelta che è diventata un trend sempre più in in crescita, Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli hanno intervistato Federica Trimarchi e Isabella Secchi, due giovani imprenditrici che, con famiglie al seguito, hanno detto addio alla Madonnina. E non se ne sono mai pentite.

Milano Racconta ti aspetta ogni mattina, alle 6, tra il caffè e i biscotti. Ti spiega quello che accade in città, perché accade, come accade: dall'urbanistica al sociale, dalle aziende tech a Palazzo Marino, dai vizi e i vezzi dei meneghini ai nuovi locali di tendenza. A volte ti farà sorridere, altre volte riflettere, altre ancora commuovere. Sotto alla Madonnina vivono un milione e 400mila anime: Milano Racconta scova storie urbane in ogni angolo, e te le mette in cuffia. Intrecciando queste trame, alzi lo sguardo e vedi la nostra fragile, frastagliata, incasinata ma bellissima metropoli.

