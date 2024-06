Perché alcune piscine di Milano non apriranno per l'estate (ascolta)

Da qualche giorno in città sono state aperte le piscine scoperte di proprietà comunale: quelle gestite da Milanosport, società partecipata al 100 per cento da Palazzo Marino. Anche quest’anno sono poche. Gli impianti attualmente funzionanti, tutti gestiti dalla società partecipata Milano Sport, sono 3 su 8: il centro balneare Romano di via Zanoia, Cardellino e Sant’Abbondio. Resteranno chiuse: Argelati, Lido, Saini, Suzzani e Scarioni. Irene Fassini e Marialaura Iazzetti ci spiegano perché.

---

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini