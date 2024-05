Le nuove regole anti movida a Milano (ascolta)

Il Comune di Milano ha pubblicato l’ordinanza, in concerto coi sindacati, che contiene le regole per gestire quella che ormai viene chiamata da tempo mala movida con tanto di zone in cui queste norme devono essere applicate. Le regole entrano in vigore a partire da oggi, 20 maggio, e dovranno essere rispettate fino al 4 novembre. Marianna Gulli e Irene Fassini ci spiegano tutti i nuovi divieti che i milanesi dovranno rispettare.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini