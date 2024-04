Che ci piaccia o no, le Olimpiadi cambieranno faccia a Milano | Milano racconta, il podcast | Ep.3 S.1

Il conto alla rovescia per le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina è iniziato e nel capoluogo lombardo migliaia di operai sono al lavoro nei cantieri dei futuri impianti sportivi. Da Rogoredo al Duomo, tra short track e pattinaggio, passando per l'iconico stadio Meazza di San Siro, la città cambierà faccia. Ma non è detto che si riesca a fare tutto in tempo, a partire dal Palaitalia.

Milano Racconta lo trovi pronto ad aspettarti ogni mattina, alle 6, tra il caffè e i biscotti. Ti spiega quello che accade in città, perché accade, come accade: dall'urbanistica al sociale, dalle aziende tech a Palazzo Marino, dai vizi e i vezzi dei meneghini ai nuovi locali di tendenza. A volte ti farà sorridere, altre volte riflettere, altre ancora commuovere. Sotto alla Madonnina vivono un milione e 400mila anime: Milano Racconta scova storie urbane in ogni angolo, e te le mette in cuffia. Intrecciando queste trame, alzi lo sguardo e vedi la nostra fragile, frastagliata, incasinata ma bellissima metropoli

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa.

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Fassini, Gulli, Iazzetti, Di Terlizzi

Montaggio e supervisione: Mannu