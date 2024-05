Orticola 2024: la guida all'evento per gli amanti di fiori e piante (ascolta)

Questo weekend i quartieri di Milano saranno invasi dalle novità dei fioristi e dei giardinieri di Orticola 2024, riuniti sotto il tema del Giardino Planetario, filrouge di questa nuova edizione. In questa puntata del podcast "Milano racconta", Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli ci portano a scoprire tutte le novità del festival dedicato alla floricoltura, in programma dal 10 al 12 maggio presso i Giardini pubblici Indro Montanelli a Milano. Oltre 180 gli espositori previsti quest'anno, con vivaisti provenienti da ogni parte d'Italia, collezionisti di piante rare e i giovani della cosiddetta "Generazione G", i Giovani Giardinieri, cresciuti durante il lockdown Covid, e che hanno come loro manifesto il sentirsi parte dell’ambiente, e non suoi padroni.

---

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini