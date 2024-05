Cos'è il puppy yoga e perché è stato vietato dal Governo (ascolta il podcast)

Anche il Governo scende in campo contro il "puppy yoga", la tecnica che utilizza cuccioli di animali per praticare meditazione insieme a un pet. Questo fenomeno era spopolato negli ultimi mesi sui social, in particolare su TikTok, diventando un vero e proprio trend che aveva attirato tantissime ragazze, tanto che diversi centri a Milano hanno iniziato a offrire lo stesso servizio. All’apparenza una pratica innocua, divertente e a contatto con gli animali, ma che nella realtà sottopone i cuccioli a una vera e propria violenza fisica e psicologica. Per questo motivo il Ministero della Salute ha deciso di accogliere le denunce delle numerose associazioni animaliste che in questi mesi avevano puntato il dito contro il "puppy yoga", vietandolo del tutto.

