Quanto guadagnano i milanesi zona per zona (ascolta il podcast)

Milano viene spesso raccontata come un città ricca e benestante. In realtà, lo è solo in parte. E’ una città profondamente spaccata, segnata da disuguaglianze radicali. Ci sono i grandi progetti immobiliari, le operazioni di rigenerazione urbana. Ma anche famiglie e imprese in difficoltà. La forbice tra povertà e ricchezza diventa sempre più ampia e Milano, oggi, viaggia su due binari paralleli. C'è chi ha stipendi molto alti e riesce a viverci bene, e ci sono i lavoratori con redditi medio-bassi che fanno sempre più fatica e tendono ad abbandonare la città.

