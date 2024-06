L'azienda che raccoglie i rifiuti nello spazio (ascolta)

In questa puntata di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, Irene Fassini e Marialaura Iazzetti ci raccontano la storia di D-Orbit, società specializzata nella raccolta di rifiuti nello spazio. Perché anche in orbita, come ormai in tutto il pianeta, la presenza dell'uomo sta producendo quantità di immondizia che in qualche modo dev'essere smaltita.

---

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini