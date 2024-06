Che fine farà la Tour Eiffel di Milano (ascolta)

Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli ci raccontano quale sarà il futuro della Foresta della Goccia, l'area verde tra Bovisa, Dergano e Villapizzone che ospitava i vecchi gasometri di Milano e che in futuro ospiterà il campus Bovisa Politecnico. Il sito, abbandonato da anni e interessato da vari progetti non andati in porto, sarà bonificato attraverso tecniche di Fito risanamento sfruttando le capacità naturali della vegetazione di ripulire il terreno dalle sostanze contaminanti. I residenti del quartiere, tuttavia, stanno avanzando numerosi dubbi sulla bontà del progetto.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini