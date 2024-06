Le scuole per ricchi di Milano e chi le frequenta (ascolta)

In questa puntata di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, Irene Fassini e Marialaura Iazzetti ci portano dentro gli istituti scolastici privati frequentati dai figli di vip come Chiara Ferragni, Filippo Magnini e Bobo Vieri. Strutture dove tutto è sempre perfetto e in ordine, dove i riscaldamenti sono sempre funzionanti e dai tetti non piove acqua, come invece accade in molte scuole pubbliche della città.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini