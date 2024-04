Saremo pieni di erbacce, ma (forse) salveremo l'ambiente. Ascolta il podcast

Il Comune di Milano ha deciso di avviare una sperimentazione in 54 zone verdi della città. Su poco più di 1 milione dei 19 milioni di metri quadrati di verde pubblico, l’erba sarà lasciata crescere più alta. Una decisione allineata alla gestione del verde delle grandi capitali europee e sostenuta da tempo dalle associazioni ambientaliste. L’erba alta, infatti, in alcune aree, migliora la qualità e il drenaggio del suolo, favorisce l’impollinazione, tutela la biodiversità e, non ultimo, mitiga le ondate di calore. Sono tutti effetti positivi dimostrati da dati e da studi scientifici. Ma la vera sfida per il Comune è trovare un modo efficiente per gestire e differenziare queste zone, in cui l’erba sarà più alta, dalle altre che avranno una potatura regolare. Un’impresa non semplice, che necessita di una regolamentazione precisa.

