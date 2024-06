La dipendenza da cosmetici delle giovani teenager milanesi (ascolta)

In rete esistono vere e proprie baby influencer che dispensano alle coetanee pre adolescenti consigli su creme anti age e cosmetici destinati invece a donne ben più grandi. Si chiama "Cosmeticoressia" ed è una delle nuove tendenze delle teenager milanesi, e non solo. In questa puntata di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli ci raccontano di cosa si tratta e come i genitori possono contrastarla se la riscontrano nei propri figli.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini