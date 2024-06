Incendio alla Torre dei Moro: dopo tre anni gli inquilini sono ancora senza casa (ascolta)

Ottanta famiglie che hanno rischiato la vita. Ottanta famiglie che dopo due anni non sanno ancora se la loro propria casa sarà risarcita. Sono i superstiti dell'incendio alla Torre dei Moro, il maxi rogo che il 29 agosto 2021 devastò il grattacielo di 18 piani in via Antonini 32, all'estrema periferia sud di Milano. In questa puntata di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, Valeria Di Terlizzi e Marianna Gulli ricostruiscono l'intera vicenda intervistando uno degli ex inquilini del super condominio.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini