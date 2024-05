I bambini che si mangiano vetro e plastica in mensa (ascolta)

In questa puntata di "Milano racconta", il podcast di Milano Today, Valeria Di Terlizzi, Marianna Gulli e Massimiliano Melley ci spiegano il caso "Milano ristorazione", la società partecipata del Comune di Milano che fornisce pasti alle mense scolastiche della città. L'azienda di servizi è infatti al centro di un'inchiesta della magistratura, e di una conseguente polemica politica, dopo il ritrovamento di alcuni corpi estranei (in un caso addirittura un pezzo di vetro), all'interno del cibo distribuito agli alunni. In attesa di sviluppi nelle indagini, proprio oggi, lunedì 6 maggio, il consiglio comunale di Milano dibatterà del caso nell'aula di Palazzo Marino.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

Da un'idea di Luca Lani, Giampaolo Mannu, Irene Fassini, Marianna Gulli, Marialaura Iazzetti, Valeria Di Terlizzi e Alessandro Rovellini

Voce, testi: Di Terlizzi, Fassini, Gulli, Iazzetti

Montaggio e supervisione: Mannu, Rovellini