Vi raccontiamo cos'è la violenza ostetrica (ascolta)

Secondo una recente indagine, in Italia negli ultimi 14 anni un milione di donne ha dovuto affrontare un’esperienza traumatica durante il parto o il travaglio. Per 4 madri su 10 l’assistenza è stata lesiva della propria dignità o integrità psicofisica. In questi casi si parla di violenza ostetrica. Abusi fisici, maltrattamenti, manovre invasive. Ci sono donne a cui è stata negata l’anestesia, senza alcun motivo. Irene Fassini e Marialaura Iazzetti ci portano dentro l'inferno dei maltrattamenti durante il parto, attraverso il racconto di una donna che per far nascere la sua bambina ha dovuto subire vessazioni e violenze psicologiche da parte di chi invece avrebbe dovuto aiutarla e sostenerla.

Milano Racconta è un podcast di Milanotoday.it, prodotto da Citynews spa

