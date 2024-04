Beppe Sala: "Non trasformiamo il 25 Aprile in un derby tra Israele e Palestina"

Non trasformare la Festa della Liberazione in un "derby tra Israele e Palestina". È l'appello che il sindaco di Milano Beppe Sala ha lanciato in occasione della presentazione del masterplan di Santa Giulia. "Sarebbe veramente sbagliatissimo. Tutti possono partecipare ma nella volontà di portare avanti le istanze del 25 Aprile non istanze specifiche. Ci sono mille altre occasioni per parlare di questa tragedia che stiamo vedendo, ma non il 25 aprile", rincara il primo cittadino.

Per Beppe Sala è necessario "rispettarne il senso. Nei confronti del 25 Aprile io ho un atteggiamento quasi religioso. Per me, con sant’Ambrogio, è una delle due date chiave per la città che guido". Il primo cittadino si è detto "felice che ci sia la Brigata Ebraica", ma "da qua a trasformare la Festa della Liberazione del nostro Paese in qualcosa d’altro, non va bene. Giusto che ci siano, positivo che ci siano, però rimaniamo sul grande senso del 25 Aprile che va riconfermato quanto mai quest’anno, perché obiettivamente c’è bisogno di tornare alle radici del nostro Paese e della nostra Costituzione".

Concorda con il sindaco anche Davide Romano, direttore del Museo della Brigata Ebraica: "Il 25 Aprile nasce per ricordare gli eroi della Resistenza, quindi capisco la preoccupazione del sindaco, la faccio mia e la rilancio, proponendo di togliere ogni riferimento al Medioriente - striscioni e quant'altro - dalla Liberazione". Romano ha anche fatto riemergere la richiesta del gruppo di legare lo striscione 'Cessate il fuoco ovunque'. "Se Sala è disposto, io sono disponibile a un incontro con l'Anpi in cui ognuno fa un passo indietro e ci dedichiamo solo al ricordo del 25 Aprile, per onorare chi ha combattuto e chi è morto per la libertà e la democrazia. Se si toglie lo slogan 'Cessate il fuoco' e ogni riferimento al Medioriente - aggiunge Romano -, a noi va benissimo dedicarci a ricordare il contenuto del 25 Aprile e quello che è stato, come è giusto