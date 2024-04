25 aprile, incontro Anpi-ucraini. Sotto accusa lo slogan "Cessate il fuoco ovunque"

Sempre più complicato un 25 aprile milanese "unitario". La comunità ucraina di Milano, che aveva già espresso rimostranze sullo slogan principale scelto dall'Anpi ("Cessate il fuoco ovunque"), ha incontrato, lunedì pomeriggio, il nuovo presidente dell'Anpi provinciale, Primo Minelli, e si è riservata di decidere se parteciperà alla manifestazione.

"Abbiamo appreso con soddisfazione che l'Anpi condivide la definizione della Russia come paese aggressore dell'Ucraina", riferiscono in una nota Kateryna Sadilova, Ruslana Tkach, Anna Gordon e Zoia Stankovska, le quattro esponenti della comunità ucraina che hanno partecipato all'incontro con Minelli: "Purtroppo divergiamo ancora sul tema della pace, che per noi va intesa non solo come assenza di guerra, ma anche come ritorno della democrazia e della sovranità nazionale. Così come per l'Italia nel 1945, la fine della guerra deve essere legata alla Liberazione dall'esercito occupante: quello nazi-fascista in Italia ieri, quello putinista in Ucraina oggi".

Per la comunità ucraina, "il semplice 'Cessate il fuoco' sarebbe come chiedere ai partigiani e agli Alleati di fermare la guerra nel 1944. Non è accettabile, anche noi ucraini abbiamo diritto di vivere senza l'occupazione straniera, così come desideriamo il ritorno alla democrazia nei territori ucraini occupati dai russi".

Di conseguenza, la comunità ucraina, insieme alla Brigata ebraica (le due realtà condividono lo stesso spezzone di corteo), valuterà nei prossimi giorni se partecipare alla manifestazione milanese del 25 aprile: "Vi prendiamo parte da due anni per ricordare gli eroici soldati ucraini della quinta divisione di fanteria 'Kresowa', caduti nella sanguinosa battaglia di Monte Cassino che sconfisse i nazi-fascisti", concludono.