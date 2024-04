Il corteo nel corteo: il 25 aprile con la Brigata ebraica

La tensione era prevista e si è verificata durante il corteo a varie riprese, ma l'aggressione dei "maranza" spuntati fuori dal McDonald's di piazza Duomo è stata inattesa, ed è stato l'episodio più violento e pericoloso di tutta la manifestazione del 25 aprile 2024 a Milano. A 24 ore di distanza il bilancio è di 8 denunciati per il 604 bis, istigazione all'odio razziale, uno arrestato per lo stesso reato (per avere ferito un ragazzo della Brigata ebraica a colpi di bastone) e una ragazza denunciata per resistenza a pubblico ufficiale in un altro episodio, quando un gruppo di palestinesi ha tentato di 'sfondare' il cordone protettivo per arrivare al palco del Duomo.

Di tutte le 100mila persone che hanno risposto all'appello dell'Anpi per una partecipazione di massa, lo spezzone della Brigata ebraica era quello maggiormente "osservato". Come da tradizione si è dato appuntamento in corso Venezia all'angolo con via Boschetti e, come da tradizione, ha accolto al suo interno i partiti moderati (Radicali, Stati Uniti d'Europa con Italia Viva e +Europa, Azione, esponenti di Forza Italia senza simboli di partito) e varie comunità straniere, tra cui quella ucraina. Ed è già una notizia che la Brigata, a Milano, sia ufficialmente inserita in corteo, perché a Roma le manifestazioni sono separate da anni mentre a Torino, alla fiaccolata del 24 sera, è stata di fatto "espulsa" con polemiche e accuse incrociate tra i Radicali e l'Anpi.

Le contestazioni e l'aggressione in Duomo

I City Angels proteggono lo spezzone fin da prima che parta il corteo. Poco dopo, all'altezza del civico 35 ma sul lato pari, si sono collocati esponenti di estrema sinistra (tra cui il partito dei Carc) per contestare il passaggio della Brigata ebraica. Per tutto il resto del corteo, altri piccoli presidi ai margini del percorso, contestazioni per lo più sottovoce, qualcuna più urlata. Una donna in stampelle, che portava la bandiera britannica all'asta, se la vede strappata da due "giovanotti", come lei stessa li definisce, e rimane senza vessillo. Ma trova una ragazza con la sciarpa del Regno Unito e gliela chiede in prestito: non vuole rinunciare a mostrare che l'Italia è stata liberata anche dagli Alleati, in piena collaborazione e sinergia con la Resistenza.

Da San Babila al Duomo il corteo è una passeggiata, ma all'arrivo in piazza, all'improvviso, scoppia il putiferio. Nella strettoia di solito adibita al parcheggio taxi, stavolta occupata dai blindati della polizia in quel momento vuoti, spuntano all'improvviso alcuni ragazzi (minorenni per lo più) di seconda generazione, non organizzati. Non fanno parte dei movimenti, non hanno particolari tendenze politiche. Erano al McDonald's e forse aspettavano il corteo, forse no. Provocano a voce, strappano di mano alcune bandiere e usano le aste come bastoni. Con una di queste viene ferito un volontario della Brigata ebraica (ed è l'episodio che porta all'arresto di un egiziano di 19 anni).

Bandiere abbassate

L'aggressione sembra placarsi, ma riprende poco dopo. I City Angels e altre persone provano a calmare gli animi, ma partono i calci e volano oggetti leggeri, forse del mais. Un ragazzo della Brigata ebraica cerca di allontanare uno dei più violenti, che agita il coltello: ha la peggio, viene ferito all'avambraccio e al gomito, non è grave. Per questo episodio la questura sta ancora facendo piena luce. Un amico degli aggressori cerca di calmarli e fermarli, un po' ci riesce.

Finalmente intervengono i poliziotti. Sono già passati diversi minuti ("siamo stati lasciati soli, le forze dell'ordine dov'erano", dirà la deputata del Pd Lia Quartapelle, che sfilava insieme a 'Sinistra per Israele'). Facendosi largo sul marciapiedi, gli agenti inseguono e bloccano i ragazzi che avevano perpetrato l'aggressione. Intanto i volontari fanno avanzare lo spezzone (che si era fermato) per i 20-30 metri restanti, ordinando di abbassare tutte le bandiere. Un paradosso che gli eredi di una delle brigate combattenti della guerra di Liberazione non possano tenere i vessilli issati per motivi di sicurezza, così come la comunità ucraina, che solo due anni fa fu applaudita a lungo durante tutta la manifestazione e ora, invece, deve sopportare, sottovoce, qualche insulto e pure l'augurio di morte, mentre i soldati e il popolo resistono a un'aggressione armata su larga scala. Ucraini che hanno ricordato, nel loro striscione, i 3mila connazionali in forze nel Corpo d'Armata Polacco a Montecassino, Bologna e Ancona.

E chissà se la signora in stampelle è riuscita a portare fino in Duomo la sciarpa britannica prestatale dopo che i "giovanotti" le avevano strappato la Union Jack.