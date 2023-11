Il bando per 450 nuove licenze per taxi è pronto

È stato approvato dalla giunta comunale di Milano un bando per attivare 450 nuove licenze per i taxi. Ad annunciarlo il sindaco Beppe Sala che sottolinea l’applicazione della legge recentemente approvata che prevede licenze a pagamento il cui ricavato viene devoluto nella sua totalità ai tassisti già in servizio.

Resta aperta la procedura per concedere a chi ha già una licenza, la guida doppia: due persone che si alternano sulla stessa vettura per un massimo di 16 ore al giorno. “Siamo sempre in attesa di una risposta da parte della regione per aumentare le licenze attraverso le regole ordinarie - spiega Sala su Instagram -. In questo caso l’80% del ricavato della vendita delle licenze andrebbe ai vecchi tassisti e il 20% al comune”. La previsione in questo caso è di altre 450.

Grazie alla nuova legge sarà anche possibile incentivare il trasporto per i disabili e la presenza di più taxi in orario serale e notturno. Inoltre, i nuovi tassisti dovranno usare auto a basso impatto ambientale e conoscere bene l’inglese.