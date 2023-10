Comunità ebraica ai 5 Stelle: "Antisemiti, non li vogliamo". E loro: "Le scuse o quereliamo"

Il Movimento 5 Stelle? "Antisemiti". Così Walker Meghnagi, presidente della comunità ebraica di Milano, dal palco della manifestazione per Israele organizzata proprio dalla comunità (e sostenuta dal quotidiano Il Foglio e da diversi partiti) svoltasi giovedì sera in via Beltrami a Milano. "Si sa che stasera manca un partito", ha detto Meghnagi: "Non li vogliamo perché sono antisemiti. Non li vogliamo. Tutti gli ebrei di Milano sono uniti, tutti gli ebrei in Italia sono uniti". Poi, a margine, ha confermato di riferirsi ai 5 Stelle ("basta andare a leggere quello che scrivono"), aggiungendo che Giuseppe Conte, leader del partito, dovrebbe "studiare, leggere qualche libro". E si è offerto di "fare lezioni a lui e ai suoi deputati, anche gratis".

Oltre alla polemica tra Daniela Santanché, ministra del turismo, e il sindaco di Milano Beppe Sala, si è dunque innescato, durante la manifestazione, un altro incendio (verbale). Con immediata replica del Movimento 5 Stelle, secondo cui le accuse di antisemitismo "sono offensive e irricevibili, ma anche la dimostrazione di una scarsa conoscenza delle posizioni e della storia politica del movimento": lo si legge in una nota dei capigruppo alla Camera e al Senato Francesco Silvestri e Stefano Patuanelli.

Dalle "vili e vergognose aggressioni terroristiche di Hamas, il Movimento 5 Stelle ha da subito espresso una ferma e dura condanna agli attacchi, nonché una profonda e sincera solidarietà a Israele", continua la nota, dove si ricorda anche la mozione dei pentastellati (insieme a Pd e Verdi-Sinistra) votata all'unanimità in parlamento.

Silvestri e Patuanelli ricordano poi che Conte, nel 2020, da presidente del consiglio adottò la definizione di antisemitismo formulata dall'International Holocaust Remembrance Alliance, e continuano affermando che "le parole del presidente della comunità ebraica di Milano richiedono scuse immediate e risolutive". E, nel caso in cui le scuse non arrivassero, minacciano azioni legali contro Meghnagi.