Giorgia Meloni: "Lombardia traino dell'export nazionale"

“La Lombardia è, come abbiamo tante volte ricordato, non a caso anima ormai da tanti anni l'iniziativa delle quattro regioni che sono motore d'Europa, è la regione traino dell'export nazionale”. A dirlo è stata la presidente del consiglio Giorgia Meloni in un messaggio inviato al presidente della regione Attilio Fontana in occasione dell’aperture del Lombardia World Summit. Si è sempre contraddistinta come polo di innovazione e di avanguardia, ha precisato Meloni.

In arrivo anche le Olimpiadi 2026 “su cui il governo intero è in questi mesi fortemente impegnato”, evidenzia. Un periodo storico complicato per l’economia italiana dove anche la Lombardia comincia a dare piccoli segnali di stallo seppur sempre in crescita: “Nonostante la complessa congiuntura internazionale, l'aumento dei costi delle materie prime e i tassi di inflazione, (la Lombardia, ndr) ha dimostrato di essere un'economia solida, un'economia capace di reagire. Ce lo dicono i dati sul Pil, sull'occupazione, sulla nascita di nuove imprese, sui consumi delle famiglie”. Anche le scelte politiche strutturali portate avanti in questi anni, secondo Meloni, sarebbero tra i fattori di buon andamento della regione.

“Qui italiani da ogni parte d'Italia hanno trovato la loro strada e hanno potuto costruire un futuro migliore per le loro famiglie. Ecco perché la Lombardia è uno degli esempi di quello che meglio sappiamo e possiamo essere come italiani”, afferma la presidente. Infine, si è complimentata con Fontana per il lavoro svolto.