La scalata di Atm a M4, il comune approva l'acquisto delle quote private

È iniziata la scalata di Atm alla società M4. La giunta di palazzo Marino, infatti, ha approvato una delibera con la quale autorizza Atm ad acquisire le quote attualmente in mano ai privati. Per il momento i dettagli non sono noti, saranno rivelati nel corso della seduta delle commissioni consiliari "Bilancio" e "Partecipate".

Attualmente la società è composta da un socio pubblico, il Comune di Milano con il 66,667% delle azioni e da soci privati: Webuild (9,634%), Astaldi (9,634%), Hitachi Rail STS (11,293%), Sirti (0,339%), Atm (2,333%) e AnsaldoBreda (0,100%). Con la mossa del comune di Milano Atm arriverebbe a essere proprietaria del 33%. Dunque l'infrastruttura diventerà completamente pubblica. Il prezzo? Circa 225 milioni di euro. Tutto senza gare perché chi si trova nel board ha il diritto di prelazione.

L'operazione ha suscitato diverse critiche. "Mentre Atm taglia le corse, taglia i mezzi di superficie, peggiora la qualità del servizio e non garantisce la sicurezza dei suoi dipendenti e degli utenti, vengono spesi centinaia di milioni per acquistare quote di una società di cui si è già soci di maggioranza - ha detto Alessandro Verri capogruppo della Lega in consiglio comunale-. Un regalo ai privati che in questo momento non può trovarci d'accordo, specie poi per le modalità con cui una delibera così importante arriva in aula senza dare il tempo alle opposizioni di poterla approfondire e discuterla in maniera corretta. Una giunta che sembra sempre di più assumere atteggiamenti dittatoriali".

"È un’operazione buona", ha commentato il sindaco Giuseppe Sala. "L’assessore Conte riferirà in commissione, voglio che sia lui prima di tutto a spiegare l’operazione in commissione" ha detto Sala. "Però il mio credo per le reti è che debbano essere pubbliche - ha aggiunto Sala - la gestione delle reti può essere privata. Questo lo penso in generale per tutte le reti quindi questa operazione va in quella direzione. Ci può aiutare anche sul tema dei conti".

Successivamente Sala si è rivolto all' opposizione: "visto che si lamenta per la gestione di Atm, io dico che se le sta molto a cuore Atm deve chiedere al governo di darci una mano perché i conti gli Atm sono lì da vedere. Lo abbiamo detto tante volte, i biglietti coprono il 45% dei costi e il contributo del governo va sempre giù quindi c’è ampiamente da fare".