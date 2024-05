L'associazione antimafia Avviso Pubblico ha sospeso l'iscrizione del Comune di Abbiategrasso

Le condoglianze del Comune di Abbiategrasso per la morte dell'avvocato Giovanni Bosco, deceduto il giorno dell'arresto per l'operazione antimafia Hydra, non sono piaciute all'associazione Avviso Pubblico, che riunisce più di 540 Comuni e 11 Regioni sull'impegno per la cultura della legalità. L'associazione ha deciso di sospendere l'adesione di Abbiategrasso. Lo ha reso noto il sindaco Cesare Nai, esponente di centrodestra, dichiarandosi rammaricato e intenzionato a "mettere in atto tutte le azioni e iniziative necessarie per sgombrare ogni dubbio sul buon operato" della sua amministrazione.

Ma, per l'associazione dei Comuni antimafia, il punto starebbe proprio nelle "azioni" e nelle "iniziative". Il direttivo di Avviso Pubblico si era riunito l'8 maggio per discutere del "caso Abbiategrasso" in merito a due episodi. Il primo (in ordine di tempo) è la concessione di un dehors al bar in gestione a Paolo Errante Parrino, cugino di Matteo Messina Denaro. Bar, tra l'altro, chiuso a marzo dalla prefettura. Nell'inchiesta che aveva coinvolto "don Paolo", nel 2023, era spuntato anche il nome del sindaco, come frequentatore (saltuario) del bar del presunto boss, già condannato per mafia nel 1997 e ad Abbiategrasso per soggiorno obbligato.

Il secondo episodio risale invece all'inchiesta che ha portato, appunto, alla decisione di arrestare, ad aprile, l'avvocato Giovanni Bosco, deceduto il giorno stesso in seguito a un malore. E in particolare c'entrano i manifesti di cordoglio a firma dell'amministrazione comunale e il protocollo delle esequie (è stato usato quello per gli ex amministratori). È vero che Bosco era stato consigliere comunale, dal 2007 al 2012; ma, evidentemente, Avviso Pubblico si attendeva un altro tipo di atteggiamento, più distaccato, nei confronti del cognato di Errante Parrino.

Le richieste di Avviso Pubblico

Secondo quanto si può apprendere, Avviso Pubblico aveva chiesto, nel 2023, un "cambio di passo" in seguito alla comparsa del nome del sindaco nelle carte dell'inchiesta su Errante Parrino: azioni concrete sul territorio per chiarire la piena estraneità dell'amministrazione a vicende che lambiscono la criminalità organizzata. Azioni che, per l'associazione, non sarebbero state messe in atto. Fino ai manifesti di cordoglio per Bosco, goccia che ha fatto traboccare il vaso.

La sospensione, dal punto di vista di Avviso Pubblico, significa una specie di "ammonizione" per stimolare ora il sindaco a intraprendere una strada più concreta sulle mafie. Dall'8 maggio, giorno in cui Avviso Pubblico ha deciso per la sospensione, il Comune di Abbiategrasso ha 30 giorni per inviare le controdeduzioni, dopodiché, nel caso del silenzio, potrebbe arrivare anche l'espulsione. Il sindaco per il momento ha replicato chiedendo la collaborazione di tutte le forze politiche.