Sala sugli abusi edilizi: "Comune e procura devono incontrarsi e parlarsi"

Le indagini della magistratura sugli sviluppi immobiliari a Milano? "Un cortocircuito da superare con il dialogo, e il dialogo deve essere fatto anche faccia a faccia". Lo ha detto il sindaco Beppe Sala, lunedì 15 gennaio, a margine dell'inaugurazione di colonnine per la ricarica elettrica, in merito alle indagini della procura sui presunti abusi edilizi in città, con funzionari comunali tra gli indagati.

Anche nei giorni scorsi, l'assessore alla rigenerazione urbana Giancarlo Tancredi (ex direttore del settore urbanistica, peraltro) aveva parlato di differente interpretazione tra gli uffici comunali e la procura sulla norma che distingue tra le ristrutturazioni con ricostruzione e i nuovi sviluppi. La procura ritiene che i casi di via Stresa o delle Park Towers al Parco Lambro siano da intendersi come nuovi sviluppi, il Comune ha invece dato le autorizzazioni come se si trattasse di operazioni di rigenerazione di edifici pre-esistenti.

Di qui l'indagine sui presunti abusi edilizi. Tra gli indagati, in entrambi i casi, sia gli sviluppatori sia i funzionari comunali che hanno firmato i documenti. E di qui il commento del sindaco Sala: "Oggi i nostri dirigenti hanno paura di firmare, e questo non va bene". Il sindaco ha quindi auspicato un dialogo, un incontro "anche faccia a faccia", aggiungendo che "ognuno deve fare il suo ruolo, però a volte ho l'impressione che certe cose nascano dalla non conoscenza del ruolo e del lavoro dell'altro".

"Non chiediamo altro che spiegarci", ha concluso Sala.