In Lombardia il centrosinistra non ha un accordo sulle primarie

Non è stato trovato un accordo sul nome del candidato alle prossime elezioni regionali. Dopo la riunione di venerdì 11 novembre della coalizione del centrosinistra, ancora non si è individuato chi correrà per diventare presidente della Lombardia.

All'incontro, durato tre ore e a cui hanno partecipato Pd, Sinistra italiana, ma anche Verdi e +Europa, non è stato trovato l'accordo sulle primarie come modalità di scelta del candidato per le elezioni regionali in Lombardia.

"La riunione delle forze politiche e civiche del centrosinistra - afferma della coalizione - ha discusso della proposta del Pd di adottare il metodo delle primarie di coalizione per la scelta del candidato". Sono emerse "opinioni diverse" e la necessità di alcune forze politiche "di approfondire la questione nel corso delle proprie riunioni indette nei prossimi giorni. È intenzione comune - prosegue la nota - completare il lavoro programmatico in corso da mesi e l'obiettivo di costruire una coalizione per l'alternativa alla giunta di Attilio Fontana"