Stoccaggio gas naturale nel sottosuolo lombardo: siglato protocollo Regione-Anci

Regione Lombardia e ANCI (Associazione nazionale dei Comuni) Lombardia hanno siglato il Protocollo di collaborazione per l'attuazione degli interventi di compensazione e di riequilibrio ambientale, sui territori dei Comuni interessati dalle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo. Questo accordo fa seguito a quello sottoscritto il giugno scorso tra Regione Lombardia, Anci Lombardia e Stogit srl, relativo alle proroghe delle concessioni di stoccaggio del gas in sotterraneo di Cinisello Balsamo (MI), Ripalta Cremasca (CR), Sergnano (CR) e Settala (MI). Nel rispetto delle disposizioni regionali, Stogit ha riconosciuto a titolo di compensazione ambientale per gli impianti oggetto di proroga 8,7 milioni di euro, che saranno quindi destinati agli interventi di miglioramento e/o recupero ambientale nei territori dei Comuni interessati dalla presenza delle concessioni, oltre alla integrazione delle reti di monitoraggio per un importo di 1,6 milioni di euro.

"Si tratta di un accordo - commenta l'assessore all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo - che guarda al raggiungimento di obiettivi comuni e in linea con le politiche regionali di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico". "Questo viene fatto attraverso una collaborazione fattiva con Anci Lombardia - spiega - e attraverso la ricerca costante delle migliori soluzioni per il soddisfacimento degli interessi pubblici e collettivi dei Comuni coinvolti". La collaborazione consiste nel coordinamento, nel monitoraggio e nella rendicontazione degli interventi previsti al fine di favorire interventi di miglioramento e recupero ambientale a beneficio dei territori interessati dalle concessioni di stoccaggio. Con questo accordo Regione Lombardia e Anci promuoveranno un valido coordinamento degli interventi di compensazione e riequilibrio ambientale, nonché mediante la sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa con i Comuni interessati dalle concessioni, un'azione di regia delle quattro aree territoriali, anche facilitando le attività di implementazione delle reti di monitoraggio microsismico. Regione Lombardia e ANCI Lombardia rispondono a obiettivi comuni di perseguimento dell'efficacia ed efficienza amministrativa e in Anci Lombardia l'amministrazione regionale ha trovato un partner fondamentale per questa attività. Infatti, da un lato, Anci Lombardia associa la quasi totalità dei Comuni presenti sul territorio regionale rappresentando i Comuni lombardi nei rapporti con la Regione, dall'altro, ha attivato negli ultimi anni una specifica attività all'interno dei Dipartimenti Territorio e Ambiente, finalizzata a supportare gli Enti Locali anche nelle tematiche relative alla conoscenza e alla valorizzazione dello stoccaggio nel sottosuolo di gas naturale.

"Con la sottoscrizione di questo accordo - dichiara il presidente di Anci Lombardia Mauro Guerra - aggiungiamo una tappa importante a un percorso di lavoro iniziato anni fa e che ci ha visto protagonisti, nel 2016, delle scelte assunte dalla Regione Lombardia grazie alle quali possiamo oggi dare una forma concreta e operativa alle opere di compensazione ambientale così come sono state richieste dai territori locali interessati". "Anci Lombardia - precisa inoltre il presidente Guerra - nell'assolvere i compiti di supporto ai Comuni per la realizzazione delle opere compensative, si assume l'impegno di elaborare, in collaborazione con la DG Ambiente della Regione Lombardia, la proposta di un servizio tecnico di supporto ai Comuni sui temi dell'efficientamento energetico e della qualità ambientale, che nel valorizzare i risultati che saranno raggiunti nei Comuni coinvolti potranno essere trasferiti anche in altre realtà regionali".