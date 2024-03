Sugli affitti brevi "è tutto fermo", ha detto Sala

Il dibattito sugli affitti brevi è fermo. Lo ha detto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine di un evento in Università Bocconi per i 40 anni di 'Affari&Finanza'. Il primo cittadino ha aggiunto che la regolamentazione di cui si vanta la ministra Daniela Santanché ('siamo il primo governo ad averla fatta') è "una regolamentazione inutile che non aiuta a convertire una parte significativa di affitti brevi in affitti a lungo termine, che è quello che vogliamo tutti noi sindaci". "Se non si condivide questo principio", ha commentato Sala, "è tutto inutile. Se tra due o tre anni sarà cambiato qualcosa sugli affitti brevi avrà ragione la Santanché, ma io credo di no, purtroppo".

La disciplina sugli affitti brevi, varata a fine 2023, prevede che sia richiesto e assegnato un codice identificativo nazionale alle unità immobiliari a uso abitativo destinate a locazione turistica e breve. Si prescrivono inoltre alcuni requisiti di sicurezza degli impianti, tra cui dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché estintori portatili ogni 200 metri quadrati di pavimento, con almeno un estintore per piano. Tra le altre norme, l'obbligo di Scia (dichiarazione di inizio attività) e una cedolare secca più alta, al 26%.