Elezioni 2022: l'affluenza al voto a Milano

Alle elezioni per il rinnovo della Camera alle ore 19 ha votato il 50,01% degli aventi diritto, quando i dati sono relativi a circa metà dei comuni (relativi a 3.913 enti su 7.904). Lo si rileva dal sito del ministero dell'Interno. Nella precedente tornata elettorale del 2018 alla stessa ora si era recato alle urne il 58,83% degli elettori per la Camera.

Alle 12 era in crescita l'affluenza in Lombardia, rispetto al 2018: sono già andati alle urne il 22,45% degli elettori mentre quattro anni fa erano stati il 20,90%. Ancora più alta la crescita a Milano città dove l'affluenza alle 12 era del 21,45% rispetto al 19,36% del 2018, ma l'aumento è generalizzato in tutte le province della regione, con il dato più alto in quella di Cremona dove si era registrato il 24,76%.

Sono quasi 51 milioni gli italiani che hanno il diritto a recarsi alle urne, dei quali 4,7 milioni hanno votato all'estero. Il 51% sono donne, mentre 2,6 milioni di maggiorenni voterà per la prima volta al Senato.

I big lombardi al voto

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha votato di mattina, nel seggio della scuola Settembrini, in via Pontida a Velate, in provincia di Varese.

Matteo Salvini ha votato a Milano

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ha votato nel seggio di via Pietro Martinetti a Milano.

Silvio Berlusconi vota a Milano

Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha votato nel seggio di via Fratelli Ruffini a Milano. "E' la prima volta che vedo una fila per andare a votare", ha commentato l'ex premier in fila per entrare nel seggio.