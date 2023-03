La nuova giunta fontana dovrebbe arrivare giovedì

Non è ancora stata trovata la quadra sulla giunta regionale della Lombardia (che avrebbe dovuto essere presentata oggi, mercoledì 8 marzo). "Ci sono ancora da chiarire alcuni punti sulla delimitazione nelle competenze dei singoli assessorati, cose su cui abbiamo fatto degli approfondimenti perché su alcuni ambiti ci sono delle questioni tecniche che volevamo approfondire per essere sicuri che alcune si potessero fare o meno", ha spiegato il governatore della Regione, Attilio Fontana, a margine della conferenza stampa "Donne, sport e non solo" che si è tenuta a palazzo Lombardia.

La svolta, comunque, sembra essere vicina. Nella serata di mercoledì 8 marzo è previsto un vertice tra le forze di maggioranza nella capitale. "Ci troviamo a Roma, risolviamo e chiariamo questi ultimi punti e poi vi diremo", ha puntualizzato Fontana che ha poi aggiunto "Domani ci sarà la comunicazione sulla giunta".

Per il momento non è ancora chiaro quante donne ci saranno. Il governatore, incalzato dai giornalisti sul tema, ha chiosato: "Non abbiamo ancora parlato di nomi quindi non posso dire quante donne in Giunta ci saranno. Sicuramente saranno un numero congruo e soprattutto saranno donne capaci come hanno dimostrato di essere quelle dell'ultima legislatura".