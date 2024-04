Aggressione alla Brigata ebraica il 25 aprile: "Sta diventando difficile essere ebrei in questa città"

Un "presidio repubblicano contro l'antisemitismo" a cui partecipino tutte le forze politiche di Milano. Lo ha proposto Daniele Nahum, consigliere comunale dei Riformisti, durante la seduta di lunedì pomeriggio del consiglio comunale, ricordando quanto avvenuto il 25 aprile, alla manifestazione, con l'aggressione in piazza del Duomo contro la Brigata ebraica a opera di alcuni giovani di seconda generazione che sostavano presso il McDonald's. Episodio per il quale c'è stato un arrestato (a cui è stato comminato l'obbligo di dimora) e otto denunciati, tutti per istigazione all'odio razziale.

"I fatti sono preoccupanti, c'è un odio antiebraico che non si vedeva da tempo", ha detto Nahum in aula: "Verso la fine del corteo, alcuni ragazzi hanno aggredito lo striscione di Sinistra per Israele che aveva la scritta 'Due popoli, due Stati'. La città deve dare una risposta, e propongo una cosa a tutti: credo sia opportuno che, magari domenica, si faccia un presidio contro l'antisemitismo a cui partecipino tutte le forze politiche".

Nahum ha accennato ad altri episodi, come le contestazioni in università a "cittadini in quanto ebrei", e ha commentato che "sta diventando pericoloso essere ebrei in questo Paese e in questa città". Il consigliere riformista ha poi ricordato che "la Brigata ebraica combatté con 5mila persone a fianco degli Alleati, tanti ebrei combattevano durante la Resistenza al nazifascismo e ci sono ebrei tra i Padri della Costituzione repubblicana. Di fronte a questo campanello d'allarme, serve un presidio repubblicano contro l'antisemitismo. Lo dico all'aula e a tutte le forze politiche milanesi".

"Al corteo c'ero, davanti a McDonald's c'ero", ha aggiunto Gianmaria Radice, anche lui dei Riformisti, "e anche io ho subito un'aggressione. Quello che mi ha spaventato di più non è questo, ma il clima. C'erano persone di ogni tipo che gridavano non solo 'Israele è uno Stato fascista', ma anche 'sporchi ebrei'".