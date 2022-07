La Lombardia ha un nuovo assessore regionale

Cambio di poltrona al Pirellone. Da oggi Alan Rizzi è il nuovo assessore regionale alla casa e housing social al posto di Alessandro Mattinzoli, che nei giorni scorsi aveva rimesso nelle mani del governatore Attilio Fontana il suo mandato dopo aver lasciato Forza Italia in disaccordo con la scelta di togliere la fiducia al governo Draghi.

"Ringrazio la coordinatrice lombarda Licia Ronzulli e il gruppo di Forza Italia per la stima e il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana per la fiducia accordata. Saluto con affetto l’assessore Alessandro Mattinzoli che mi ha preceduto e sono pronto a ricoprire questo ruolo con massimo impegno e grande senso responsabilità", sono state le prime parole di Rizzi, che già era sottosegretario.

“Il tema dell’abitare, da sempre fondamentale, sta assumendo sempre più rilevanza e centralità - ha proseguito il neo assessore -. Occorre ripartire dai tanti dossier aperti e impostare una strategia capillare sul territorio lombardo, Mi ha fatto piacere - ha concluso Rizzi - l’attenzione rivoltami dal collega assessore comunale Maran con il quale condivido, da tempo, la passione per le politiche al cui centro c’è Milano e, adesso, tutta la Lombardia”.

La decisione di Mattinzoli di lasciare Forza Italia era arrivata dopo la caduta del governo Draghi, "cancellato" anche dalla fiducia del partito di cui lo stesso Mattinzoli era coordinatore bresciano. Tra gli altri, hanno già abbandonato il partito anche i ministri Renato Brunetta e Mariastella Gelmini, bresciana come l'ex assessore. "Il tema non è seguire lei - aveva dichiarato - ma che in questo momento condivido pienamente con lei la scelta. Con una pandemia che torna ad essere aggressiva, con la crisi economica, energetica e idrica facciamo cadere un governo autorevole a guida Draghi per sostituirlo con chi? Draghi era la persona più autorevole per guidare l'Italia. Non riconosco più la Forza Italia che ho conosciuto. La forza della coalizione di centrodestra - aveva concluso Mattinzoli - non è mai stata il pensiero comune, ma la differenza tra i partiti. Ora Forza Italia si sta appiattendo al pensiero della Lega".

Parole alle quali il sostituto Rizzi non ha risparmiato qualche frecciatina: "La preoccupazione è di chi lascia il partito e prende strade che ha sempre contrastato. Stiamo parlando di un coordinatore regionale, che lo ha fatto per 20 anni. Quindi probabilmente le difficoltà le avrà lui nello spiegare ai propri elettori con quanta facilità si lascia forza Italia e si passa dall’altra parte", ha detto a margine del consiglio regionale che ha ufficializzato il suo ingresso in giunta.