Come diminuire gli abusivi nelle Aler: il piano della Regione

Ridurre del 20% le occupazioni abusive e le morosità nelle case Aler di Milano e della Lombardia entro la fine del 2024. È questo l'obiettivo che l'assessore alla casa e housing sociale Paolo Franco ha inserito nelle direttive per le aziende Aler per quest anno. L'appello è rivolto anche a chi si occupa dei controlli e degli sgomberi. Le Aler sono chiamate a presentare all'assessorato un programma operativo per il contrasto all'abusivismo, entro il 30 marzo.

Sulla questione morosità Franco evidenzia: "Le Aler devono operare una ricognizione puntuale per distinguere le morosità incolpevoli da quelle colpevoli, ovvero quelle di chi non paga il canone pur potendolo fare. L'obiettivo è la riduzione di almeno il 20% della morosità colpevole". Non solo rigidità nel sistema, ma anche maggiore rapidità nelle assegnazioni degli alloggi alle famiglie con un Isee sotto i 16mila euro: qui l'obiettivo è un incremento del 10%. Attenzione anche alle famiglie non indigenti, ma con redditi bassi, che faticano ad accedere agli affitti. Focus, quindi, sull'housing sociale con due programmi per famiglie con Isee tra i 10mila e i 16mial euro, e con Isee tra i 14mila e i 40mila euro.

Attenzione anche alla cura del patrimonio pubblico e ai servizi nei quartieri. "Attraverso il grande piano di riqualificazione e rigenerazione urbana denominato 'Missione Lombardia' stiamo investendo 1,5 miliardi di euro per imprimere un cambio di passo nella qualità dell'abitare. Le Aler, per quanto riguarda il pronto intervento, devono garantire in maniera tempestiva i lavori manutentivi e di messa in sicurezza a fronte di segnalazioni puntuali da parte degli inquilini", spiega Franco. E, poi, il potenziamento dei presidi del progetto C.A.S.A. che prevede community manager e ambulatori sociosanitari nei quartieri. In questo modo si possono garantire sicurezza, sanità, servizi sociali, accompagnamento al lavoro.