Chi è Alessandro Beduschi, assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste di Regione Lombardia

Il nuovo assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste è Alessandro Beduschi. Candidato alle ultime elezioni regionali con Fratelli d'Italia, era già stato consigliere provinciale di Mantova e sindaco dei Comuni del Mantovano Virgilio e Borgo Virgilio.

Classe '69, mantovano, Beduschi è titolare di una farmacia. Laureato all'università di Ferrara in farmacia, è stato consigliere dell'ordine dei farmacisti di Mantova. Prima di aderire al partito di Giorgia Meloni, ha militato in Alleanza Nazionale. In passato, è stato anche portavoce di Fratelli d'Italia. Candidato al consiglio regionale, ha totalizzato 6.032 preferenze.