Alessandro Capelli è il nuovo segretario del Pd milanese

Docente di sociologia della comunicazione, 38enne, Alessandro Capelli è il nuovo segretario metropolitano del Pd. Con il 66,5% dei voti ha battuto lo sfidante Santo Minniti, presidente del municipio 6 che ha raggiunto il 33,5% degli iscritti. Capelli prende il posto di Silvia Roggiani (candidata unica) che si sposta al vertice regionale: è la prima donna nella storia dem della Lombardia e resterà in carica fino alle elezioni regionali del 2028. Il congresso del Pd di Milano si è tenuto domenica 1° ottobre, dalle 9 alle 20 nei 161 circoli della città metropolitana.

“Facciamo le nostre congratulazioni ad Alessandro Capelli, eletto segretario del Partito Democratico di Milano metropolitana: siamo certi che saprà affrontare le sfide che abbiamo di fronte con passione e determinazione - si legge sul profilo Instagram di Pd Milano -. Un grande grazie anche a Santo Minniti, che ha messo la sua candidatura e il suo contributo al servizio di iscritte e iscritti”.

Chi è Alessandro Capelli

Classe 1985, nella biografia sul sito del partito si legge di Alessandro Capelli: “Nella vita coordino progetti di comunicazione, occupandomi di strategia, pianificazione e scrittura. Nel mondo del marketing diremmo che faccio lo strategist e lo spin doctor. Sono professore di sociologia della comunicazione presso l’Istituto europeo di Design”. Il neo eletto è stato delegato alle politiche giovanili dell’ex sindaco Pisapia, poi portavoce nazionale di Campo Progressista, soggetto politico lanciato proprio da Giuliano Pisapia nel 2017. Entra nel Pd a luglio 2020.

"Oggi inizia una nuova pagina per il Pd Milano metropolitana, da scrivere tutte e tutti insieme. Oggi ha vinto il Pd. Grazie a chi ha votato e grazie a chi ha tenuto aperti i circoli. Grazie a chi ha costruito questa strada con me dal primo momento e ha promesso di non lasciarmi solo. Grazie a Santo Minniti e a tutti i suoi sostenitori. È stato un mese intenso, impegniamoci a renderlo utile per il Pd. Un grande abbraccio a tutti i nuovi segretari di circolo e un grande grazie agli uscenti. Da oggi torna a esistere una sola bandiera, quella del nostro partito. Perché le sfide che abbiamo davanti hanno bisogno di ciascuno. Grazie di cuore a Silvia Roggiani che ci lascia un partito in forma e che sarà al nostro fianco da segretaria regionale", è il commento a caldo del neosegretario metropolitano Alessandro Capelli.