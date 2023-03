Chi è Alessandro Fermi, assessore all'Università di Regione Lombardia

Alessandro Fermi è l'assessore all'Università, ricerca, innovazione di Regione Lombardia. Il suo è uno dei nomi in "quota Lega" della nuova Giunta Fontana.

Il 49enne, di Como, è laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano. Iscritto all’ordine degli avvocati di Como ed ha uno studio legale associato. A 22 anni è stato consigliere comunale per due mandati nel Comune di Albavilla. A 27 anni è stato eletto in Consiglio provinciale e, nel 2007, dopo essere stato eletto nuovamente in Provincia, è stato delegato ad assumere il ruolo di assessore alle Politiche attive del lavoro, alla Formazione professionale, Attività economiche e Università.

Dal 2009 è stato sindaco di Albavilla (Como). Dopo quegli anni è iniziata la sua esperienza in Regione Lombardia: alle Regionali del 2013 è stato eletto consigliere e, nel 2015, è stato nominato sottosegretario alla presidenza. Nell’ultima legislatura, a seguito delle elezioni del 2018, ha ricoperto il ruolo di presidente del Consiglio regionale della Lombardia. "Da presidente del Consiglio ho avuto l’onore di rappresentare i lombardi, di incontrare esponenti di tutti i territori, di conoscere realtà sociali, imprenditoriali ed associative della nostra Regione e apprezzarne ancora di più la forza, la determinazione e la generosità", scrive lui stesso dell'esperienza.