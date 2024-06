Alluvioni di maggio, 84 milioni di danni (per ora). La regione chiede lo stato d'emergenza

Tutti d'accordo, in consiglio regionale, per chiedere al governo di proclamare lo stato d'emergenza per le alluvioni avvenute il 15 maggio in varie zone della Lombardia, tra cui diversi comuni della città metropolitana di Milano (soprattutto nell'est, da Bellinzago Lombardo a Inzago, da Vignate a Gessate e altri ancora). I consiglieri hanno approvato martedì all'unanimità un documento proposto da Fratelli d'Italia in tal senso, che cita anche la Brianza e le province di Lecco, Como e Mantova.

Il testo chiede che sia costituito un tavolo coi comuni interessati per assisterli nella richiesta del risarcimento danni attraverso la piattaforma regionale. C'è anche la richiesta di integrare con risorse regionali quelle statali dedicate ai risarcimenti. Parere favorevole dall'assessore alla protezione civile Romano La Russa (Fdi), secondo cui gli uffici sono già stati attivati per quantificare i danni, e il 30 maggio la regione ha chiesto al governo lo stato di calamità naturale per le attività agricole.

La Russa ha anche detto che una prima stima dei danni porta alla cifra di 54 milioni di euro alle strutture pubbliche e 30 milioni alle abitazioni private e alle attività produttive. Il suo collega di giunta Gianluca Comazzi (Forza Italia), assessore al territorio, ha aggiunto che è in corso la progettazione e la realizzazione di altre vasche di laminazione sul Lambro, sull'Olona (a Nerviano) e sulla Martesana (a Inzago e Gessate) per prevenire le inondazioni.

La polemica sulle alluvioni del 2023

Un punto che ha diviso l'aula, senza però pregiudicare il voto unanime al documento, è stato sui risarcimenti per le alluvioni di luglio 2023. La Russa ha spiegato che sono state avanzate 8.300 pratiche di risarcimento per una somma complessiva di 360 milioni, di cui 33 per "somma urgenza", e che è in corso l'attività amministrativa per erogarli. Insoddisfatta Michela Palestra del Patto Civico (che aveva presentato un'interrogazione sul 2023, discussa insieme al documento su maggio), secondo cui "gli impegni che il consiglio aveva affidato alla giunta l'anno scorso non sono stati portati avanti", e pertanto "risulta una presa in giro la nuova mozione della maggioranza, che chiede alla regione e al governo un impegno per il risarcimento danni per le scorse settimane. Ma la giunta non ha fatto ancora nulla per quelli dell'anno scorso".