L’Inter potrebbe ricevere l’Ambrogino d’oro

Mancano 227 giorni a sabato 7 dicembre, giornata in cui a Milano verranno consegnati gli Ambrogini d’oro, le civiche benemerenze consegnate dal comune. L’Inter della stagione 2023-2024, tuttavia, potrebbe ricevere il riconoscimento. Il condizionale è d’obbligo ma la strada sembra ormai segnata, dato che il fatto è stato annunciato dal sindaco Beppe Sala. "Inviteremo l’Inter a Palazzo Marino. È giusto che vengano invitati e pensiamo di dar loro l’Ambrogino d’oro per la seconda stella, come l’abbiamo data all' Armani basket per la terza stella”, ha detto il sindaco commentato la vittoria dello scudetto dell'Inter parlando con i giornalisti a margine della conferenza stampa di presentazione della candidatura di Cecilia Strada per le europee come capolista per il Pd nella circoscrizione Nord Ovest. "Per evitare polemiche visto il mio 'interismo' - ha continuato il sindaco - dico subito che è quello che avremmo fatto anche per il Milan quando ha vinto lo scudetto solo che era l’ultima giornata di campionato e i giocatori avevano prenotato aerei quindi non eravamo riusciti a farlo. Un trattamento standard, la mia passione è irrilevante, è chiaro che mi fa piacere".