Mentre non è ancora finita la 'telenovela' sulla scelta del candidato sindaco di Milano per il centro destra, un altro nome compare tra quello dei papabili candidati alle prossime elezioni comunali. A mettere d'accordo il leader della Lega Matteo Salvini, quella di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni e il Cavaliere potrebbe essere Andrea Farinet.

Chi è Andrea Farinet, il possibile candidato sindaco del centrodestra

Professore di economia di impresa all'università Cattaneo-Liuc, con 24 anni di insegnamento alla Bocconi di Milano, Farinet è presidente della Fondazione Pubblicità Progresso. La sua esperienza - come si legge sul suo profilo Linkedin - è stata maturata come consulente e mediatore per grandi gruppi industriali e finanziari italiani, per grandi istituzioni.

Laureato e dottore in economia aziendale alla Bocconi e in scienze politiche alla Statale di Milano, Farinet è partner ed advisor di realtà come l'Istituto Italiano di Tecnologia, l'Istituto Mario Negri e la Fondazione Bracco e nel 2015 ha pubblicato il libro 'Socialing - Un nuovo equilibrio tra consumatori, imprese e mercati', edito da Franco Angeli con prefazione di Carlo Petrini. Ha collaborato con diverse testate giornalistiche. Le sue grandi passioni - si legge sul sito di Fonazione Pubblicità Progresso - sono i suoi figli, la poesia, l’alta montagna ed il thai chi".

Da Forza Italia spiegano che quello del docente universitario "è uno dei nomi civici che stiamo valutando" ed è "apprezzato", secondo fonti della Lega, anche perché corrisponde all'identikit fatto nei giorni scorsi da Salvini: candidato civico che "unisce il mondo dell'insegnamento a quello dell'impresa e all'attenzione al sociale", con "due lauree e che ha insegnato e insegna in due prestigiose università".