Il convegno su Israele in Statale non si farà più

Pietra tombale sul convegno dal titolo "Israele unica democrazia del Medio Oriente" che si sarebbe dovuto svolgere all'Università Statale di Milano il 7 maggio, e che era stato sospeso in attesa di sviluppi. Il rettore Elio Franzini, il cui mandato scadrà a ottobre (sarà sostituito da Maria Brambilla), ha confermato per iscritto il diniego a ospitare l'incontro. Lo fanno sapere gli organizzatori, Cristina Franco dell'associazione Italia-Israele di Savona e Alessandro Litta Modignani dell'associazione milanese Pro Israele.

In precedenza il rettore Franzini aveva proposto agli organizzatori di tenere il convegno nella modalità online, permettendo agli studenti di collegarsi da remoto, con la motivazione che la Digos gli aveva riferito un "altissimo rischio" di incidenti e contestazioni. Dalla questura, però, venerdì 3 maggio era arrivata una smentita: "La questura di Milano - si legge in una breve nota di quel giorno - precisa di non essere mai stata preventivamente interessata. Pertanto, la questura non ha potuto sviluppare alcuna valutazione in merito agli eventuali rischi connessi allo svolgimento dell'iniziativa".

Per gli organizzatori, dunque, non vi era alcun motivo per tenere online il convegno e, comunque, questa sarebbe stata una scelta di "fuga" rispetto alla libertà di espressione del pensiero in un ateneo. Franco e Litta Modignani hanno sperato fino all'ultimo che il convegno si potesse comunque svolgere in presenza in altra data, ma mercoledì è arrivato il "no" definitivo di Franzini, per iscritto.

"Spazio solo per facinorosi"

"È evidente - scrivono in una nota Franco e Litta Modignani - che non esiste la volontà politica di consentire lo svolgimento in presenza, all'interno dell'ateneo, di un convegno che rappresenti le ragioni e ricostruisca la storia di Israele e la sua realtà presente anche per quanto concerne gli aspetti di diritto internazionale. Nelle università italiane dettano legge i violenti, i facinorosi, gli estremisti che hanno impedito di parlare a Maurizio Molinari e David Parenzo, mentre a Milano c’è spazio solo per la propaganda di Francesca Albanese e Moni Ovadia e in diversi atenei si è data, senza obiezione alcuna, voce a personaggi come Leila Khaled o Omar Barghouti".

"Dal diniego del nostro convegno non usciamo sconfitti noi, anche se a molti è piaciuto definirci tali. Escono sconfitte la libertà di parola e la democrazia italiana e prima di tutto il sistema educativo e le istituzioni universitarie, pavide di fronte al ricatto della violenza anziché pilastri di dialogo aperto e luoghi sicuri per tutti", concludono Franco e Litta Modignani.