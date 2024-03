Nella prima diretta di 'Cose in Comune' Sala parlerà di San Siro

“Buongiorno Milano. Come ho annunciato settimana scorsa questa settimana partiamo con le dirette Instagram ‘Cose in Comune’”. Ad annunciarlo sui social il sindaco di Milano Beppe Sala che dà appuntamento a domani, 13 marzo, alle ore 12 per la prima live della nuova rubrica. L’argomento trattato sarà lo stadio: “Probabilmente non è la questione più importante per la città, ma è una questione sensibile e nelle chiacchiere che faccio in giro per le strade e al bar me lo chiedono”, ha spiegato in un video il primo cittadino.

‘Cose in Comune’ è la nuova rubrica che Sala ha lanciato sulla scia del successo di ‘Buongiorno Milano’ nata durante la pandemia. Il sindaco aveva spiegato: “Non lo faccio per calcolo politico, anche perché in Italia si possono fare al massimo due mandati da sindaco, quindi il mio lavoro finirà nella primavera 2027”. L’obiettivo è fare chiarezza sui tanti temi di cui spesso i residenti sentono solo parlare e di cui non hanno dettagli precisi.

Beppe Sala ha aperto una casella email a cui poter scrivere per fare domande, chiedere precisazioni, esprimere anche lamentele. Il primo cittadino, con il video di lancio della puntata di domani, ha invitato tutti gli interessati a mandargli un messaggio per rispondere a quante più persone possibile. L'indirizzo per contattare il sindaco è coseincomune@beppesala.it.