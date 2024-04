L'Anpi: "Molti ministri non riconoscono il 25 Aprile". Salvini: "Sempre onorato"

"Che la politica si interessi al 25 Aprile è una buona cosa, l'importante è che venga riconosciuto il suo valore, cosa che purtroppo non vedo e non sento". Lo ha detto il presidente di Anpi Milano Primo Minelli a margine della deposizione delle corone per la festa della Liberazione a Palazzo Marino, sede del Comune, giovedì 25. "Molti ministri non riconoscono tutt'ora il 25 aprile, sento dire che il 25 aprile è divisivo. Siamo nel 2024, divisivo rispetto a cosa? Non si capisce - ha aggiunto -. Tenendo conto che la Resistenza l'hanno fatta tutte le forze politiche, la Costituzione l'hanno votata tutti tranne il Movimento sociale".

All'evento era presente anche il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara: "Il 25 aprile è una giornata di unità, di festa, di gioia, perché quando si celebra il ritorno della libertà e della democrazia bisogna tutti insieme gioire senza fare polemiche. È il modo migliore per festeggiare una giornata importante per la nostra Repubblica". In replica all'osservazione dell'Anpi, l'esponente del governo Meloni ha risposto che "c'è sempre chi vuol far polemica, lasciamo le polemiche al loro destino".

Salvini: "Sempre onorato il 25 Aprile"

"Ma quale prima volta, ho sempre onorato il 25 aprile senza doverlo sbandierare e senza politicizzarlo". Lo afferma il segretario della Lega Matteo Salvini a margine della celebrazione del 25 aprile in largo Caduti milanesi per la Patria a Milano. "Non l'ho detto fino all'ultimo per evitare che ci fossero quelli che invece di celebrare il passato perché non ritorni, vanno in giro a creare problemi", aggiunge il segretario leghista. Qualcuno gli chiede se l'esecutivo attuale sia antifascista. "È un governo scelto dai cittadini - risponde - poi sì, l'antifascismo mi sembra evidente", chiosa. Il ministro dei Trasporti è anche intervenuto sulla questione Scurati e il monologo cancellato in Rai: "Chiedetelo a chi non lo ha fatto parlare". "Viva i libri, viva la cultura, viva la libertà di pensiero e di parola. Un libro non è mai una provocazione", afferma, "e vale anche per Scurati".

Morelli (Lega): "Libertà di tutti"

“Oggi celebriamo la festa di Liberazione, un giorno per parlare di libertà di tutti e non contro qualcuno”. Lo dice il sottosegretario di Stato Alessandro Morelli a margine del 79esimo Anniversario della Liberazione presso la Lapide della Medaglia d’Oro al valor Militare alla città di Milano.

“Questa giornata esprime la necessità di ricordare un fatto storico, sancito dalla stesura della Costituzione italiana che ha permesso il percorso democratico degli ultimi 80 anni della nostra storia”, ha concluso.