Elezioni a Sesto: per il ballottaggio il centrosinistra si allarga

Manca una settimana al ballottaggio a Sesto San Giovanni e la coalizione di centrosinistra si rafforza: il candidato sindaco Michele Foggetta si è ufficialmente apparentato con Paolo Vino, candidato sindaco sconfitto al primo turno, e con le due liste che lo avevano sostenuto: Lista Popolare e Giovani Sestesi. L'annuncio è stato fatto con una conferenza stampa congiunta lunedì mattina a Villa Mylius, a Sesto.

Michele Foggetta ha conquistato il 38,43% dei voti e sfiderà il sindaco uscente della Lega (sostenuto dal centrodestra) Roberto Di Stefano, forte comunque del 48,89%. Vino è arrivato terzo con il 6,27% dei consensi. La 'forbice' tra Foggetta e Di Stefano è stata di oltre tremila voti al primo turno, mentre Vino ne ha conquistati circa 1.800. La matematica però è da prendere con le pinze quando si parla di elezioni: molto dipenderà dall'affluenza al ballottaggio, da chi cioè tornerà a votare e chi no.

"Ringrazio Paolo Vino e le due liste che rappresenta", ha affermato Foggetta: "La sua scelta ha messo da parte le differenze che ci hanno tenuti divisi al primo turno per valorizzare i tanti punti in comune che noi abbiamo. L’obiettivo che ci poniamo è quello di costruire la Sesto del 2030. Una città nuova, ecologica, sostenibile, inclusiva e del lavoro".

“Desidero ringraziare le persone che durante la campagna elettorale hanno lavorato con me permettendomi di ottenere un risultato eccellente al primo turno", ha aggiunto Vino: "Sulla mia scelta non ho mai avuto dubbi. Allo stesso tempo la richiesta che avanzavo alla coalizione progressista era quella di cambiare marcia. L’intenzione è quella di lavorare per ridare a Sesto una nuova identità".

L'endorsement di Landucci

Intanto Foggetta ha 'incassato' anche l'endorsement di Franca Landucci, docente di storia antica in Cattolica e già candidata a sindaco di Sesto nel 2012, sostenuta all'epoca dal Popolo delle Libertà e dalla Destra di Storace: costrinse Monica Chittò al ballottaggio e perse. Ora, a distanza di dieci anni, Landucci ha dichiarato che voterà per Foggetta ritenendo che, in un momento come questo, la città di Sesto abbia "bisogno di una coesione sociale che in questi ultimi cinque anni non si è vista".

Nessun altro apparentamento

Nessun altro apparentamento ufficiale è stato formalizzato a Sesto San Giovanni. Il quarto candidato sindaco in ordine di voti, Massimiliano Rosignoli, ha conquistato meno del 3% con la sua Sesto Liberale e Democratica e quindi non entrerà comunque in consiglio comunale. Secondo i bene informati, l'avvocato candidato di Azione, +Europa, Italia Viva e gruppi civici ha preferito, almeno ufficialmente, tenersi al di fuori degli schieramenti anche in vista del ballottaggio, anche se uno dei candidati della lista, il consigliere regionale di +Europa/Radicali Michele Usuelli, ha dichiarato di augurarsi la vittoria del centrosinistra.