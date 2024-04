La Lombardia dice no all'aumento dei fondi sanitari chiesto dal Nobel Parisi e da Garattini

Bocciata una mozione in consiglio regionale con cui si chiedeva alla giunta lombarda di intervenire presso il governo per aumentare il finanziamento nazionale alla sanità e portarlo almeno all'8% del Pil. La mozione era stata presentata dal Partito democratico, ma la maggioranza di centrodestra l'ha respinta. L'idea fa seguito al recente appello di 14 personalità del mondo sanitario che aveva appunto chiesto al governo di portare la spesa sanitaria all'8% del Pil.

Nel 2024, secondo alcuni calcoli, i finanziamenti al sistema sanitario nazionale si attesteranno al 6,27% del Pil, un livello mai così basso dal 2007, e questo perché le nuove stime dell'Istat hanno rivisto al rialzo le dimensioni del Pil italiano. Così, mentre la premier Giorgia Meloni ha rivendicato uno "stanziamento record" (136 miliardi di euro, 13,9 in più rispetto al 2021), altri fanno notare che in termini reali (cioè considerando l'impatto dell'inflazione) il valore del sostegno al servizio sanitario nazionale sarebbe diminuito del 2,2%. Il rialzo del Pil fa poi abbassare la percentuale dello stanziamento sul Pil stesso.

Tra i firmatari dell'appello, il Nobel per la Fisica 2021 Giorgio Parisi, lo storico fondatore dell'Istituto Mario Negri, Silvio Garattini, e il presidente del Consiglio superiore di Sanità, Franco Locatelli. Gli altri firmatari: Paola Di Giulio, Nerina Dirindin, Francesco Longo, Lucio Luzzatto, Alberto Mantonvani, Carlo Patrono, Francesco Perrone e Paolo Vineis.

"L'8% come traguardo a cui tendere lo hanno proposto personalità come Locatelli e Garattini", ha commentato il capogruppo del Pd in Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino: "Non è un capriccio, ma una responsabilità che tutta la classe politica dovrebbe assumersi. Pensavo che la Lega fosse quella pragmatica del presidente del Friuli Venezia Giulia, Fedriga, che fa ricorso contro il governo per il taglio dei fondi per la sanità, invece è quella silente di Fontana".