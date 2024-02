Archiviata l'inchiesta sulla "Lobby Nera" di Fratelli d'Italia

Archiviata l'inchiesta sulla cosiddetta 'lobby nera' sul presunto finanziamento illecito durante la campagna elettorale delle comunali di Milano del 2021: il gip di Milano Alessandra Di Fazio, accogliendo la richiesta della procura, ha disposto l'archiviazione per otto persone, tra cui il deputato europeo di Fratelli d'Italia Carlo Fidanza, la consigliera comunale di Milano di Fratelli d'Italia Chiara Valcepina, il cosiddetto 'barone nero' Roberto Jonghi Lavarini, l'ex consigliere regionale della Lombardia della Lega Massimiliano Bastoni (nel frattempo passato a Forza Italia) e il deputato europeo della Lega Angelo Ciocca.

L'inchiesta era scaturita da un'indagine giornalistica condotta da un cronista infiltrato nel mondo della destra milanese per conto di Fanpage. Al centro della vicenda, il sospetto che vi fossero finanziamenti illeciti per la campagna elettorale di due candidati di Fdi alle elezioni comunali di Milano, Chiara Valcepina e Francesco Rocca, poi entrambi eletti. L'indagine video giornalistica si concludeva con la consegna di una valigia che avrebbe dovuto contenere il denaro per finanziare illecitamente la campagna, dove invece il giornalista di Fanpage aveva celato copie della Costituzione italiana e libri sull'Olocausto.

Secondo la procura di Milano, "dalle indagini svolte non sono emersi elementi in grado di confermare quanto emerso dai video", nei quali si sentivano affermazioni (in special modo di Jonghi Lavarini) su un presunto sistema di finanziamento illecito (venivano citate le "lavatrici", ossia società compiacenti a cui versare il denaro affinché poi loro lo versassero al conto corrente della campagna elettorale come finanziamento in regola). La procura sottolineava anche che non erano emerse attività sospette da parte del commercialista Mauro Rotunno, tra gli indagati.

L'archiviazione, oltre alle persone citate, riguarda anche Riccardo Colato, esponente milanese del movimento di estrema destra Lealtà Azione, e Lali Panchulidze, presidente dell'associazione Italia Georgia Eurasia: secondo l'inchiesta di Fanpage, sarebbe stata lei a ricevere la valigia all'appuntamento.