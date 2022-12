Corruzione: i pm di Milano chiedono l'archiviazione per l'ex senatore Paolo Romani

La procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per l'ex senatore di Forza Italia (e poi di Italia al Centro) Paolo Romani, accusato di corruzione nell'ambito del fallimento della società interinale Maxwork, che risale al 2017. Secondo l'inchiesta, condotta dai pm di Bergamo e poi trasferita a Milano per competenza territoriale, Romani avrebbe ricevuto una tangente da 12mila euro.

Secondo i pm bergamaschi, Romani avrebe ricevuto 10mila e poi altri 2mila euro come "corrispettivo di un atto contrario ai doveri del suo ufficio", denaro che sarebbe stato rititato fisicamente in un pacco da Antonio Sandro Maullu, fratello del deputato di Fratelli d'Italia Stefano, che però negano di essersi mai recati agli uffici di Maxwork (e a Bergamo sono indagati per falso per questo). Romani deve affrontare anche un'accusa di peculato per 344mila euro a Monza.